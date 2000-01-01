Забор из 3Д сетки

Забор из 3Д сварной сетки – это панельное ограждение из толстой проволоки толщиной от 3 мм. Его основной особенностью являются горизонтальные V-образные изгибы, за счет которых панель имеет повышенную жесткость конструкции и оцинкованная проволока, покрытая полимерным покрытием. Мы предлагаем монтаж 3Д забора, как в сплошном варианте, так и в секциях.

Компания «Первый забор» специализируется на установке 3Д заборов под ключ любых конфигураций и типов. Стоимость монтажа начинается от 1050 рублей за погонный метр.