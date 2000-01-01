Забор из 3Д сетки

Забор из 3Д сварной сетки – это панельное ограждение из толстой проволоки толщиной от 3 мм. Его основной особенностью являются горизонтальные V-образные изгибы, за счет которых панель имеет повышенную жесткость конструкции и оцинкованная проволока, покрытая полимерным покрытием. Мы предлагаем монтаж 3Д забора, как в сплошном варианте, так и в секциях.
Компания «Первый забор» специализируется на установке 3Д заборов под ключ любых конфигураций и типов. Стоимость монтажа начинается от 1050 рублей за погонный метр.
Цена 3Д забора с установкой под ключ
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Оцинкованное
Высота 3,5 мм 4 мм 1530 мм 1050 р. 1150 р. 1730 мм 1100 р. 1230 р. 2030 мм 1200 р. 1400 р.
Цена за погонный метр может меняться в зависимости от длинный забора и конфигурации.
- Ширина секций: 2500 мм
- Сечение столбов: 60х60 мм
- Соединительные клипсы: входят
- Пластиковые колпаки: входят
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Полимерное
Высота 3,5 мм 4 мм 1530 мм 1150 р. 1250 р. 1730 мм 1200 р. 1330 р. 2030 мм 1300 р. 1500 р.
Цена за погонный метр может меняться в зависимости от длинный забора и конфигурации.
- Ширина секций: 2500 мм
- Сечение столбов: 60х60 мм
- Соединительные клипсы: входят
- Пластиковые колпаки: входят
В стоимость входит:Выезд менеджера для замера участка, все необходимые материалы, покраска столбов и установка.
Где устанавливают заборы из 3Д панелей?
Ограждения из сварной сетки универсальны, функциональны и стоимость их невелика, поэтому их можно встретить повсеместно.
- Загородные участки: дачи, дома, коттеджи
- Муниципальные объекты: больницы, школы, стадионы
- Ограждение производственных территорий: склады, предприятия, заводы
- Частные объекты: автомобильные стоянки, спортивные площадки
Характеристики и комплектация
- Высота: от 1500 до 4000 мм
- Ширина панели: от 2400 до 3100 мм
- Сечение столбов: 60х40 мм, 60х60 мм, 80х80 мм
- Толщина проволоки: от 3 до 5 мм
- Покрытие: оцинкованное, полимерное
- Цвет: зеленый, но возможен любой по RAL
- В комплект входят: крепежи, пластиковые колпаки
Преимущества таких ограждений
Стоит отметить, что для монтажа такого ограждения не требуется сварка, а значит, в случае механического повреждения секций, их легко можно заменить. Беспрепятственное прохождение солнечных лучей и продуваемость делает 3Д забор идеальным выбором для тех кому нужен превосходный обзор территории в сочетании с надежной защитой.
Калитка из 3D сетки
В стандартном варианте ширина калитки 1000 мм. Навесы и столбы 80х80 мм входят в стоимость.
Цена: от 4000 руб.
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- При заказе 3Д забора с установкой под ключ доставка до объекта нашей компанией обязательна.
- Стоимость доставки расчитуется от МКАД 30 рублей 1 км.
- На место установки доставляются уже готовые секции, которые крепятся к опорам с помощью специальных хомутов.
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- В стандартном варианте установки столбы вбиваются в почву с утрамбовкой грунтом. Но также мы доступны и другие способы монтажа для пучинистых и глинестых типов почв:
• бутование щебнем;
• бетонирование;
• винтовые сваи.
- Расстояние между лунками фиксированное и равняется ширине выбраннных секций от 2400 до 3100 мм.
- Бурим лунки шнеком 120 мм на глубину ~ 800 мм. Далее столб вбивается до глубины ~ 1200 мм, что ниже глубины промерзания, и утрамбовывается грунтом. Такое заглубление столбов, также обеспечивает жесткость и надежность конструкции.
- Обратите внимание! Мы вбиваем столбы таким образом, что их верхняя часть, куда вставляется пластиковая заглушка, не деформируется.
- На готовые столбы крепятся 3Д панели при помощи соединительных клипс по 3-6 штук с каждой стороны панели в зависимости от высоты.
- Ворота и калитки устанавливаются на столбы большего сечения 80х80 мм.
- В стандартном варианте установки столбы вбиваются в почву с утрамбовкой грунтом. Но также мы доступны и другие способы монтажа для пучинистых и глинестых типов почв:
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Особенности, на которые стоит обратить внимания при заказе в нашей компании
- Одна монтажная бригада устанавливает в день не более 80 м забора. Если общая длинна забора превышает 80 м выезд бригады на следующий день оплачивается дополнительно. Эту информацию Вам сообщит менеджер при расчете итоговой стоимости 3Д забора.
- На 3Д заборы стоимость более 50 000 рублей предоплата обязательна и составляет 50% от итоговой стоимости.
- Подготовка материалов не болле 1-2 дня после предлоплаты.
- Вызов замерщика на объект для расчета цены и количества материалов обязателен.
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Компания «Первый забор» предлагает купить 3Д забор с установкой под ключ по самым доступным ценам.
- У нас огромный ассортимент 3Д панелей и опор с разной толщиной металла и типом покрытий.
- Есть возможность покрасить в любой цвет по RAL, потому что у нас своя собственная камера для порошковой покраски и не только.
- Мы выполняем гарантийные обязательства, потому что работаем по официальному договору. Гарантия на материалы и работу составляет 24 месяца.
- Все монтажники со стажем не менее 3х лет.
- У нас собственный склад и большое производство, поэтому выполнение заказа долго ждать не придется.
- Ворота и калитки из 3Д секти изготавливаются по фирменной технологии, что гарантировано продлевает их срок службы. Подробней можно узнать у менеджеров компании.