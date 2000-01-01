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Забор из 3Д сетки

Решение для ограждений спортивных площадок, дач, школ и больших территорий

От 1100 рублей

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Зд забор модель

Забор из 3Д сварной сетки – это панельное ограждение из толстой проволоки толщиной от 3 мм. Его основной особенностью являются горизонтальные V-образные изгибы, за счет которых панель имеет повышенную жесткость конструкции и оцинкованная проволока, покрытая полимерным покрытием. Мы предлагаем монтаж 3Д забора, как в сплошном варианте, так и в секциях.

Компания «Первый забор» специализируется на установке 3Д заборов под ключ любых конфигураций и типов. Стоимость монтажа начинается от 1050 рублей за погонный метр.

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Цена 3Д забора с установкой под ключ

  • Оцинкованный забор из 3D панелей Оцинкованный забор из 3D сварной сетки

    Оцинкованное

    Высота 3,5 мм 4 мм
    1530 мм 1050 р. 1150 р.
    1730 мм 1100 р. 1230 р.
    2030 мм 1200 р. 1400 р.

    Цена за погонный метр может меняться в зависимости от длинный забора и конфигурации.

    • Ширина секций: 2500 мм
    • Сечение столбов: 60х60 мм
    • Соединительные клипсы: входят
    • Пластиковые колпаки: входят
    Рассчитать
  • 3D панель с полимерным покрытием 3D панель с полимерным покрытием 3D панель с полимерным покрытием 3D панель с полимерным покрытием 3D панель с полимерным покрытием

    Полимерное

    Высота 3,5 мм 4 мм
    1530 мм 1150 р. 1250 р.
    1730 мм 1200 р. 1330 р.
    2030 мм 1300 р. 1500 р.

    Цена за погонный метр может меняться в зависимости от длинный забора и конфигурации.

    • Ширина секций: 2500 мм
    • Сечение столбов: 60х60 мм
    • Соединительные клипсы: входят
    • Пластиковые колпаки: входят
    Рассчитать

В стоимость входит:

Выезд менеджера для замера участка, все необходимые материалы, покраска столбов и установка.

Где устанавливают заборы из 3Д панелей?

Ограждения из сварной сетки универсальны, функциональны и стоимость их невелика, поэтому их можно встретить повсеместно.

  • Загородные участки: дачи, дома, коттеджи
  • Муниципальные объекты: больницы, школы, стадионы
  • Ограждение производственных территорий: склады, предприятия, заводы
  • Частные объекты: автомобильные стоянки, спортивные площадки
Ограждение футбольного поля 3д панелями
GrandLine

Характеристики и комплектация

  • Высота: от 1500 до 4000 мм
  • Ширина панели: от 2400 до 3100 мм
  • Сечение столбов: 60х40 мм, 60х60 мм, 80х80 мм
  • Толщина проволоки: от 3 до 5 мм
  • Покрытие: оцинкованное, полимерное
  • Цвет: зеленый, но возможен любой по RAL
  • В комплект входят: крепежи, пластиковые колпаки

Преимущества таких ограждений

За счет отличных характеристик срок службы более 50 лет
Метал панелей оцинкован и покрыт полимерным защитным слоем
Панели устойчивые к ультрафиолету и воздействию окружающей среды
Жесткая конструкция сетки за счет V-образных изгибов 100 мм
Антивандальные крепежи с повышенной стойкостью к коррозии
Точное геометрическое позиционирование ячеек 50х200 мм
Прозрачные панели обеспечивают отличный обзор территории
Относительно невысокая стоимость

Стоит отметить, что для монтажа такого ограждения не требуется сварка, а значит, в случае механического повреждения секций, их легко можно заменить. Беспрепятственное прохождение солнечных лучей и продуваемость делает 3Д забор идеальным выбором для тех кому нужен превосходный обзор территории в сочетании с надежной защитой.

GrandLine 3д калитка

Калитка из 3D сетки

В стандартном варианте ширина калитки 1000 мм. Навесы и столбы 80х80 мм входят в стоимость.
Цена: от 4000 руб.

GrandLine 3д ворота распашные

Распашные ворота из 3Д панелей

Ширина ворот: от 3000 до 6000 мм
Профиль для ворот имеет сечение 60х40 мм. Стяжки и укосины приобретаются отдельно. Навесы и столбы 80х80 мм входят в стоимость.
Цена: от 6000 руб.

    • При заказе 3Д забора с установкой под ключ доставка до объекта нашей компанией обязательна.
    • Стоимость доставки расчитуется от МКАД 30 рублей 1 км.
    • На место установки доставляются уже готовые секции, которые крепятся к опорам с помощью специальных хомутов.
    • В стандартном варианте установки столбы вбиваются в почву с утрамбовкой грунтом. Но также мы доступны и другие способы монтажа для пучинистых и глинестых типов почв:
      • бутование щебнем;
      • бетонирование;
      • винтовые сваи.
    • Расстояние между лунками фиксированное и равняется ширине выбраннных секций от 2400 до 3100 мм.
    • Бурим лунки шнеком 120 мм на глубину ~ 800 мм. Далее столб вбивается до глубины ~ 1200 мм, что ниже глубины промерзания, и утрамбовывается грунтом. Такое заглубление столбов, также обеспечивает жесткость и надежность конструкции.
    • Обратите внимание! Мы вбиваем столбы таким образом, что их верхняя часть, куда вставляется пластиковая заглушка, не деформируется.
    • На готовые столбы крепятся 3Д панели при помощи соединительных клипс по 3-6 штук с каждой стороны панели в зависимости от высоты.
    • Ворота и калитки устанавливаются на столбы большего сечения 80х80 мм.
  • Особенности, на которые стоит обратить внимания при заказе в нашей компании
    • Одна монтажная бригада устанавливает в день не более 80 м забора. Если общая длинна забора превышает 80 м выезд бригады на следующий день оплачивается дополнительно. Эту информацию Вам сообщит менеджер при расчете итоговой стоимости 3Д забора.
    • На 3Д заборы стоимость более 50 000 рублей предоплата обязательна и составляет 50% от итоговой стоимости.
    • Подготовка материалов не болле 1-2 дня после предлоплаты.
    • Вызов замерщика на объект для расчета цены и количества материалов обязателен.

  • Компания «Первый забор» предлагает купить 3Д забор с установкой под ключ по самым доступным ценам.

    • У нас огромный ассортимент 3Д панелей и опор с разной толщиной металла и типом покрытий.
    • Есть возможность покрасить в любой цвет по RAL, потому что у нас своя собственная камера для порошковой покраски и не только.
    • Мы выполняем гарантийные обязательства, потому что работаем по официальному договору. Гарантия на материалы и работу составляет 24 месяца.
    • Все монтажники со стажем не менее 3х лет.
    • У нас собственный склад и большое производство, поэтому выполнение заказа долго ждать не придется.
    • Ворота и калитки из 3Д секти изготавливаются по фирменной технологии, что гарантировано продлевает их срок службы. Подробней можно узнать у менеджеров компании.

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